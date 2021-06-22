搶夏日消暑商機，頂級冰淇淋品牌Haagen-Dazs推出夏日全新調酒風味系列冰品，經典調酒結合濃醇冰淇淋與清爽雪酪，佐以水果香氣，混搭全新滋味，夏日限定冰淇淋蛋糕與凍飲即將繽紛登場。攜手亞洲50大酒吧AHA Saloon，教你如何宅在家也能享受夏日微醺感，這個夏天，Haagen-Dazs帶消費者自在玩轉，驚艷一夏。

Haagen-Dazs領導潮流趨勢，不斷求新求變。看準時下跨界混搭新風潮，今年夏天以全新「Love the Mix混搭真自我」概念，首度嘗試調酒混搭冰淇淋，推出夏日調酒風味冰淇淋系列，將大眾熟悉的經典調酒融入冰淇淋與雪酪，清甜酒感搭配水果風味冰品，混出意想不到的沁涼滋味，同時也鼓勵消費者勇於突破、嘗試，擁抱生活中各種不同面向，無論任何風格，都能混出新風貌，創造新體驗。

調酒風味系列冰品，在口味上維持一貫高品質標準，賦予經典調酒新靈魂。以蘭姆酒基底搭配熱帶水果，「鳳梨可樂達調酒冰淇淋」、「萊姆莫希朵調酒雪酪」，入口酸甜交織襲捲舌尖，彷彿來到了豔陽海邊；「草莓黛綺莉脆皮雪糕」則以白巧克力脆皮包覆沁人心脾的蘭姆酒並撒上草莓顆粒，多層次口感充滿驚喜。即使大環境動盪，Haagen-Dazs仍以多元面貌，帶來專屬於味蕾的夏日派對。

搶先上市的「海島假期」與「頑皮小玉」，絢麗外表讓人眼前一亮！「海島假期」湛藍色的巧克力外皮仿若大海，吸睛奪目；海面上衝浪板、貝殼、遮陽傘應有盡有，仔細一看，海面上還有美人魚尾巴，等待與你的浪漫邂逅！內餡選用芒果雪酪、草莓與哈密瓜，充滿夏日氣息，觸動著想出國的心；超受歡迎的「頑皮小玉」，冰淇淋搖身一變成為夏天不可或缺的水果拼盤，芒果冰淇淋偽裝成小玉西瓜、全新口味鳳梨可樂達調酒冰淇淋也身藏其中！果感滿滿，肆意微醺！

接力登場的「熱帶風情」更是令人驚喜，鳳梨片層層疊疊，如熱情的太陽活力四射，椰子殼的造型裝滿三層冰淇淋：芒果雪酪、鳳梨可樂達調酒及夏威夷果仁口味，吃一口就像是到了熱帶天堂；「橙意滿滿」以芒果果凍、巧克力與餅乾打造超擬真水果切片，內餡的芒果與草莓冰淇淋，酸甜滋味讓暑氣全消！成為今夏最有「橙意」的消暑聖品。

Haagen-Dazs提供安心便利的宅配服務，7月31日前至Haagen-Dazs線上蛋糕店鋪下單，即享北中南地區宅配蛋糕不限金額免運費，並有Ubereats外送到府，清爽沁甜一鍵入手。

冰淇淋凍飲是Haagen-Dazs每年夏天的固定班底，今年7/1起更加碼推出限定款飲品，「鳳梨可樂達」將鳳梨可樂達冰淇淋混搭芒果雪酪，雙層凍飲創造吸睛奪目的視覺效果，搭配鳳梨果乾，彷彿將豔陽融於杯中；「草莓萊姆莫希朵」選擇了熱門的草莓冰淇淋搭配萊姆莫希朵雪酪，伴著氣泡水，讓清涼躍上舌尖。經典口味也沒有缺席，「歡莓派對」是藍莓冰淇淋與覆盆子雪酪的浪漫相遇，芒果冰淇淋及芒果雪酪攜手繪出熱情「香芒天空」，都是療癒新選擇。 Haagen-Dazs邀請榮獲亞洲50大酒吧殊榮的AHA Saloon主理調酒師Victor楊宜賓跨界操刀，打造「宅微醺」示範酒款，只要Haagen-Dazs調酒系列在手，幻化出與眾不同的層次與風味，創造屬於自己的宅家酒吧體驗。在充滿變動的日子，不論何時何地，就讓Haagen-Dazs調酒風味冰淇淋系列，與您一同體驗隨心百變，混出真自我的自在美好。

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