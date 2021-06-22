屏東22日傳出2名八旬女性因施打疫苗後猝死案件，目前死因仍待釐清，截至大規模注射疫苗至今，全縣已累積6例。
屏東縣政府表示，住在高樹鄉的86歲老嫗，有高血壓病史、不固定醫療院所拿藥服用，平時可自由活動及走動，今年4月在家跌倒後導致腰部痠痛不適，生活起居仍可自理，行動較之前緩慢。
家屬說，16日下午至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，返家後精神感倦怠且與平常相較下顯虛弱，18日因感身體更為不適，當日下午便送往旗山醫院急診，有抽血、照胸部X光，並驗covid-19，二次PCR結果皆為陰性。
但從胸部X光發現，一半肺部已經白掉，且有心臟肥大問題，進一步做胸部電腦斷層結果，家屬被告知疑似周邊血管有血栓點，醫師建議負壓隔離病房收治亦須協助轉院處理。
家屬討論後於旗山醫院負壓病房治療，21日留一口氣返回高樹家中，當晚9時55分往生，院方開出死亡診斷死因為肺炎及呼吸衰竭，由衛生所協助申請預防接種受害救濟。
另一個案同樣為高樹鄉86歲女性，有肝硬化合併腹水問題，18日上午由兒子陪同至高樹鄉衛生所接種AZ疫苗，19日家屬載回新北市住家一起居住並回醫院追蹤回診肝硬化狀況，21日睡午覺後，約下午5點媳婦欲叫起床，發現於床上無呼吸，經急救無效，21日晚間10點已回送高樹鄉安置，現由衛生所與司法單位討論是否進行政相驗或司法相驗。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。