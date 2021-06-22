根據富達國際的最新研究，亞洲區平均有超過六成（66％）的受訪者表示疫情爆發促使他們意識到永續生活的重要性，且有六成（60％）表示，新冠疫情促使他們希望以更永續的方式進行投資或儲蓄。

在5個市場中，受訪者對ESG的認知有所不同，其中，中國大陸受訪者聽過ESG投資的比例最高 （65％），且在接受問卷調查之前就知道可以投資於推廣 ESG 價值的企業比例也最高（72％）。至於台灣的受訪者僅38％聽過ESG投資、48％知道可以投資推動ESG價值的企業。

富達國際表示，對於永續投資對於企業影響的看法，台灣受訪者則相較其他地區更相信永續投資的力量，有60％台灣民眾認為ESG投資是能造成正向影響力的方式，且57％認為透過投資金額的移轉能改變企業推動ESG的行為。 儘管亞洲區受訪者普遍對ESG 和永續投資的認知不一，富達國際表示，但從該調查中發現，他們對 ESG 投資有著一致的理解，認為ESG投資是與「天然資源的可持續運用」（32％）、「減少垃圾或污染」（28％）和「阻止氣候變遷」（24％）相關。

儘管受訪者整體上對永續投資抱持正面態度，但調查結果顯示，受訪者對 ESG 投資仍存在某些誤解並面對執行上的障礙：整體而言，亞洲民眾關注永續投資與良好回報的關聯性，亞洲區內受訪者平均有三分之一 （33％）認為，永續投資和良好回報無法畫上等號。亞洲民眾普遍對於企業推廣ESG的意圖存疑，平均 42％ 的受訪者同意，沒有人可確保企業是否會兌現其永續發展的承諾。亞洲民眾也不確定如何獲得有關 ESG 投資的正確資訊，平均 46％ 的受訪者表示沒有工具或資訊可進行永續投資，平均 52％表示不知道可以從哪裡獲得所需資訊。

富達國際進一步表示，許多受訪者在實際執行上遇到不少障礙，例如沒有工具或資訊以進行永續儲蓄或投資（平均為46％），與年輕世代相比，年長一輩的受訪者尤其認同。

富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝補充，調查結果得以了解亞洲民眾最為關注的 ESG議題，包括天然資源的可持續運用、垃圾和污染、以及氣候變遷。未來幾年，這些很可能成為整個亞洲的重要投資主題，希望未來看到更多 ESG 解決方案問世，以滿足投資人的需求，相信久而久之，投資人的行為將反過來影響企業的作法，從而進一步推動整體永續發展。