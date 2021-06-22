今年來傳產股出頭天，台股各分類指數以運輸類股驚人漲幅196％居冠，其次是玻陶、鋼鐵及造紙類股有41％~51％漲幅，相對的，電子相關指數今年來累積漲幅都輸給加權指數15％。台股基金也以傳產與電子並重的一般股票型，績效最為耀眼，前十強交出了超過32％的好報酬。

績效排名第一的是統一黑馬基金54.66％，今年來保持獨占鰲頭的地位，領先第二名達14個百分點。值得一提的是，前十強基金裡，就有5檔是統一投信旗下，另外4檔是統一經建、統一龍馬、統一台灣動力、統一統信。

統一投信台股團隊今年來表現出色，與該公司長期注重基本面研究及精準選股操作有關。查看強勢基金5月月報的資產配置，以統一黑馬為例，前三大持股產業依序為：上市半導體占比近42％、上市電子零組件9％、上市航運8.6％。

若對照統一黑馬基金最大持股產業半導體類股今年來只漲12％，說明了操盤經理人主要是依靠挑對強勢個股，掌握住投資時點的節奏，因此締造出基金的好績效。

展望台股後市，統一投信台股團隊認為，因疫情引發的科技股瘋漲狂潮已過，傳產股也需留意景氣循環高峰，投資終究要回歸基本面，長期來看，半導體仍是產業發展的主流，受惠於大趨勢的AI、數據中心、電動車等，整個產業鏈帶來的新商機都是台灣廠商可以爭取到的市場。後疫情時代，個別公司強弱差異大，投資策略仍是以產業展望、企業競爭力及獲利能力等指標，為選股依歸。

中期來看，歐美重啟經濟活動，景氣復甦強勁，海外需求升溫，下半年最大利多是電子業績旺季效應，最重要的觀察指標，是美國聯準會何時針對縮減購債提出討論，可能引發市場波動。整體來看，台股進入基本面行情，指數高檔震盪階段，仍是類股快速輪動箱型格局，心態謹慎、積極選股為投資指引。

今年很多理財小白熱衷申購台股基金，其實除了在銀行或基金平台，也可以直接向基金公司開戶，成為「品牌專賣店」會員，往往比一般通路享有更好、優惠服務。