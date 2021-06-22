今年以來多家IC設計公司上調其產品價格以反映成本，然在備貨力道強勁下，出貨及營收仍屢創佳績。富邦台灣半導體（00892）ETF經理人陳靜如表示，富邦台灣半導體ETF前10大成分股即有聯發科、聯詠、瑞昱及譜瑞-KY等IC設計類股，權重近4成且相對分散，後市可期。

上市櫃5月營收年增率為17.23％，半導體業類別年增率為28.78％，「ICE FactSet台灣核心半導體指數」成分股5月營收年增率平均37.81％，其中以上游IC設計類股表現最為亮眼，今年以來多家IC設計公司上調其產品價格以反映成本，然在備貨力道強勁下，出貨及營收仍屢創佳績。

陳靜如指出，該指數前10大成分股即有聯發科、聯詠、瑞昱及譜瑞-KY等IC設計類股，統計指數之IC設計類股合計權重共計約39.39％，平均5月合併營收年成長率為56.3％，帶動指數IC設計成分類股漲幅走高，截至6月11日為止，今年以來累計平均漲幅44.51％。

進一步觀察今年以來大盤成交金額，非金融、非電子類股成交金額佔大盤比重由第一季平均19.8％上升至5月底的51.1％；然6月份以來，非金融、非電子類股成交金額占大盤比重不再強勢，資金有重回電子類股之勢，且下半年為傳統電子產業之旺季，各式產品拉貨動能將較上半年更強勁。

此外，IC Insight近期更上修2021年半導體產值由原先的19％至24％，出貨量及產品價格預估雙雙成長，為過去16年以來的第三大增幅。對於中長線或定期定額投資人而言，此時為布局台灣半導體產業的良好時機。

陳靜如表示，ICE FactSet台灣核心半導體指數主要訴求獲利能力選股、權重分散兩大特點。除了以利能力指標選股外，在成分股權重的設計上，除了全球半導體產業霸主台積電外，最高權重不超過6％。

陳靜如進一步強調，考量主題指數通常屬於高成長的產業，市值大的公司雖具有一定程度代表性，但只納入市值高的公司，可能遺漏許多成長性高、但市值正在長大的公司。

富邦台灣半導體ETF以獲利能力指標GPA(營業毛利/總資產)挑選出台灣上市櫃半導體產業中獲利能較佳的半導體公司，能更全面捕捉台灣半導體產業成長趨勢。而在權重的設計上，分散式的權重設計，指數報酬表現可較不受特定成分股影響外，也更能高度捕捉完整台灣半導體產業表現。

據統計資料，富邦台灣半導體ETF掛牌後第2週受益人數增加約1.5萬人，可見ICE FactSet台灣核心半導體指數獲利能力選股、權重分散兩大特色，廣受投資人青睞。