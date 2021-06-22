基隆1名男子與友人發生財務糾紛，沒想到該友人去年11月因討錢不成，竟趁著半夜拿電鋸鋸破他家大門，並闖進家門不斷揮舞電鋸嗆聲「要讓你死」、「不怕死再來啊」，他出手阻止左手掌遭劃破冒血，經診斷為撕裂傷；檢方查出該名友人5年前曾因毒品案入獄，法院判處5個月刑期，得易科罰金15萬。

判決書指出，該名友人因為與男子有財務糾紛，在去年11月12日清晨竟用電鋸破壞男子家中的大門，欲衝進屋內理論，沒想到他鋸開1個洞後，用腳將門板踹開後即進入屋內，並揮舞著電鋸對男子說「要讓你死」、「不怕死再來啊」，男子為了要組織友人，導致左手掌遭電鋸砍傷，送醫後診斷為撕裂傷。

男子事後依診斷證明向該友人提告，該友人在法庭上辯稱，他當是是拿著電鋸沒錯，但是是男子不斷揮動手才導致受傷，他根本沒有意圖要傷人；但當時另1名在場的友人在法庭作證指出，對方確實有說出「要讓你死」、「不怕死再來啊」。檢方綜合各方證據，依侵入住宅、毀損、傷害將起訴該友人。

基隆地院審理時查出，持電鋸的友人曾因毒品罪入獄，2016年7月才服刑完畢，卻在5年內又犯案，此外考量他持電鋸破壞男子大門、闖入屋內，還害對方受傷等行徑屬同一犯行，因此最後依最重的傷害罪論處，判處5月刑期，得易科罰金15萬。全案可上訴。