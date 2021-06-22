士紙(1903)受惠本業營運好轉、配合出售營建房地收入挹注，2021年前5月合併營收登近7年同期高點，首季終止近9年半虧損、獲利創近14年高點。同時，公司持有關係企業萬海1.35％股權，隨著海運後市看好，業外穩健股利收入挹注亦有助營運績效提升。

士紙股價今年以來於46.3～68.1元間震盪，5月中下探46.3元波段低點後穩步回升，今（22）日在買盤敲進下開盤即攻鎖漲停價69.5元至收盤，創去年11月中以來7個月高點，領漲造紙族群。

士紙受惠出售營建房地收入挹注，5月自結合併營收0.72億元，月增達4.28倍、年增近4.32倍，累計前5月合併營收2.16億元、年增達2.19倍，創近7年同期高點。首季稅後淨利0.97億元、每股盈餘（EPS）0.38元，為近9年半來首度轉盈、獲利創近14年高點。

士紙首季營運轉虧為盈、創近14年來新高，除了本業的「獅子寶寶」濕紙巾、「氧顏森活」面膜、保養品及防疫清潔用品等消費品事業拓展有成，海內外銷售市場增加外，不動產開發事業首季亦有出售房地收入0.83億元挹注，帶動整體營運績效大幅轉盈。

此外，原士林廠員工宿舍的陽光士林珮柏旅館，因應去年疫情爆發、邊境管制造成衝擊，已於去年12月14日轉型防疫旅館，可望挹注穩健營收貢獻，未來將持續整合集團各項資源來擴大營收及住房率。

市場關注的資產活化方面，士林紙廠開發案預計年底前確定計畫內容，敲定商辦、商場及住宅規畫比重。五號倉庫旅館都更案預計第三季動工興建，未來委託國際連鎖飯店品牌經營管理。福德路自有土地及光華段林地合建案則預計第四季動工興建。

而士紙與萬海為關係企業、持股萬海1.35％，萬海航運社會福利慈善事業基金會為持股6.97％的士紙最大單一股東，雖然為長期投資持有、無處分計畫，股價上漲不影響財報每股盈餘表現，但股利收入可穩定挹注業外收益。