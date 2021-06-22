《商情》美元走跌 LME銅價漲0.58％ 14:342021/06/22 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元在美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell)證詞前漲勢暫歇而走跌，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者更具吸引力。此前，自聯準會(FED)上周比預期快的宣布將要升息消息，令美元大幅上漲。 周二(6/22)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.58%，報每公噸9,233.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,250美元。(商品行情網) 《韓股》估美逐漸縮減寬鬆 韓股彈升0.71％ 《美股掃瞄》美股消息面：美經濟改善、美元貶、黃金漲、原油高升 #LME #聯準會 #FED #銅價 #美國聯邦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股全收高 道瓊日漲幅創3個半月最大 08:542021/06/22 財經 台股開高震盪收最低小漲12點 台積電翻黑收578元跌5元 13:442021/06/22 財經 《韓股》美股反彈 韓股走高 12:012021/06/22 財經 《商情》美元走弱 銅價止跌回升 09:282021/06/22 財經 《晨間解盤》日KD死亡交叉 陷入整理(日盛投顧提供) 09:192021/06/22 財經 《集中市場》外資再賣超111億元 台股殺尾多方做白工 15:082021/06/22 財經 《商情》賣壓湧現 亞洲橡膠全跌 10:192021/06/22 財經 《日股》航運闖高領銜 日股往前行 12:522021/06/22 財經 《晨間解盤》追價力不強 個股表現(倫元投顧提供) 08:542021/06/22 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:292021/06/22 財經 《商情》需求不振 BDI指數連2跌 10:022021/06/22 財經 財經熱門新聞 丈夫拿共同存款全砸股市 孕妻喚不回淚喊：全都虧損 - 財經 晶圓老四格芯出招搶市占 選在這裡設廠藏內幕 - 財經 中信理專兩年詐28名客戶近2億元 被起訴 - 財經 - 工商 升息來了台灣剉咧等？專家1建議超中肯 - 財經 疫苗股新兵 聯亞藥23日登興櫃 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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