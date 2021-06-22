因美元在美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell)證詞前漲勢暫歇而走跌，使得以美元計價的金屬對其他貨幣持有者更具吸引力。此前，自聯準會(FED)上周比預期快的宣布將要升息消息，令美元大幅上漲。

周二(6/22)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.58%，報每公噸9,233.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,250美元。(商品行情網)