新版新冠肺炎疫苗接種對象將孕婦納入第6類後，僅能施打AZ疫苗，昨天高雄市表態提供莫德納疫苗給孕婦選擇，指揮中心今天下午急轉彎，決定所有孕婦也可選擇莫德納，適用全部18萬人。陳時中表示，莫德納開放三類很久了，放在那邊等沒有必要。

指揮中心指揮官陳時中昨天下午記者會表示，莫德納接種對象開放至第三類、AZ疫苗開放至第七類對象，若孕婦兼具第1至3類身分，疫苗就可二擇一。但是高雄市長陳其邁下午自行宣布，擬最快自23日起讓1到5類孕婦接種莫德納疫苗。而直到今天上午全國防疫會議會後記者會，副指揮官陳宗彥仍說，孕婦只能打AZ疫苗。

對於轉彎說？中央流行疫情指揮中心陳時中回應表示，不管是平常時候，很多政策方式都是決定很快，現在又是防疫期間，我們都是跟時間賽跑，越快越好。

陳時中說，昨晚就已經發文，莫德納發下去14萬，至今施打打了6萬多，事實上，因為開放的範圍很小，一到三類已經開放很久了，大家都已經施打過了，放著在那邊等沒必要。

陳時中說，孕婦這邊的需求要求呼聲很多，既然疫苗有剩下，那就趕快去開放個大家用，等六天後110萬劑發下去也沒必要，而這兩天量能是夠的。我們沒有強迫，要打什麼疫苗還是要跟自己的醫師商量決定。