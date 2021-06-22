不少人在家防疫時都親自下廚，花蓮理想大地渡假酒店推出星級料理包限時優惠，讓消費者宅在家也能體驗花蓮在地健康美味食材，持有旅展住宿券的朋友如尚未有計劃到理想渡假的行程，即日起開放「以券換餐」之組合優惠。

理想大地香港籍主廚李明耀逾四十年粵菜功底，特地精選製作多款星級限定料理，「理想嫩雲蹄」精選玉里網室豬手，主廚巧妙運用中式做法加上西式配菜，並以光復太巴塱紅麴米醋入味，微酸中帶甜，皮爽肉滑，乃宴席名菜，原價920元，優惠價644元。「醬燒烤肋排」嚴選上等健康豬肋排，加上主廚獨特醬汁秘方醃製三天，並使用燒烤手法呈現，香氣十足，口齒留香，原價880元，優惠價616元。「桂花滷醬鴨」精選花蓮玉里純淨水養殖鴨，富有高量優良蛋白質，熱鍋油煎，加入老薑、八角、桂皮、冰糖、蠔油、桂花等調味，慢火浸煮而成一道爽嫩、香味四溢的佳餚，全隻880元、半隻480元。

理想大地表示，風味經典菜餚的冷凍、常溫料理包，只要退冰、加熱、裝盤，三步驟就能輕鬆享用五星飯店主廚料理，省了在廚房的忙碌工，也能增添更多居家防疫用餐的樂趣及能兼顧食用來自花蓮的健康食材。

理想大地同時祭出三款結合花蓮新鮮在地食材，獨門研發推出五人份的外帶合菜，適合全家享用，每套2500元，包括壽菊白灼蝦、干貝海鮮羹、筍乾燒元蹄、剝皮辣椒雞及柱侯炆牛腩；貴妃醉鮮蝦、桂花滷醬鴨、香茅咖哩雞及洛神焗花骨；XO醬炒雙脆、芙蓉海鮮羹、醬燒烤肋排、椒香自然雞及梨咕咾肉，各式海陸珍饌豐富在家防疫桌餐。

除了星級料理包外，主廚私房超人氣料理「理想XO 醬」雙拼禮盒 (原味+辣味)、「黃金泡菜/梅汁苦瓜」雙拼禮盒等為消費者防疫生活點綴可口的變化，讓一家人吃的開心、健康又美味！理想大地點心坊特別製作「防疫口罩餅乾」，象徵「理想愛心」的行動，感謝醫護人員的辛勞。