嘉義地檢署今22日公布兩件施打AZ疫苗後猝死個案的解剖結果，89歲郭姓老翁顱底右眼眶骨及第5頸椎骨折，硬腦膜下腔出血，推測是意外跌倒不治，另一名83歲黃姓老翁初判是病死，目前嘉義5件疫苗不良反應死亡案件，解剖後都認定死因與施打疫苗沒有直接關連性。

嘉義縣衛生局19日公布一起疑似打疫苗後猝死案例，89歲郭姓老翁有高血壓及高血脂病史，15日上午施打AZ疫苗後曾發燒，進食量變少，精神狀況也比以往差，19日下午4點左右，老翁被太太發現倒臥在客廳，送醫搶救不治，今解剖結果出爐，老翁死因為顱底右眼眶骨及第五頸椎前面骨折，硬腦膜下腔出血，脊髓損傷，應是跌倒造成。

另一名83歲黃姓老翁是嘉義市通報個案，死者有高血壓、失智病史，17日施打AZ疫苗，返家後身體不適，出現發燒嘔吐症狀，18日曾至急診就醫，醫院診斷為肺炎，19日早上家人發現時已無呼吸心跳，法醫解剖後指死者有支氣管肺炎及尿路感染，初判是病死。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，嘉義縣市目前共通報5件疫苗不良反應猝死案件，已全數完成驗屍解剖，5名死者致死原因均研判與疫苗施打無關。