安徽滁州中級法院委託阿里巴巴司法拍賣網路平台，進行24小時公開拍賣，逾萬人報名競拍，其中一張法拍品「青眼白龍」遊戲王卡牌，於21日下午起拍定價80元人民幣（下同），疑遭惡意哄抬，竟然在半小時飆升到8732萬6098元，法官當下發現不對勁，立即喊停，中止該件司法拍賣，救了亂喊價人一命，因拍定人若悔拍，不但要付未來重新拍定價格的差價，還負刑責。

澎湃新聞22日報導，滁州中院原計畫6月21日16時至22日16時止，委託阿里巴巴司法拍賣網路平台法拍。其中，序號12的「青眼白龍」遊戲王紀念卡牌為二手物品，使用年限不明，長久未使用，無任何配件及說明書。據官方說明，因品牌真偽不詳，僅供參考，以實地看樣為準。

據報導，該卡牌起拍價80元，專家評估價約為100元，拍賣保證金100元，加價幅度為1元。21日16時開拍後，價格在短時間內迅速抬升。據相關記錄，16時09分突破100萬元，16時17分突破1000萬元，16時23分突破4000萬元，16時25分突破5000萬元……最大幅度加價，出現在16時31分26秒，價格從7429萬6092元躍上8324萬6093元。隨即遭緊急喊停。

滁州中院說明，中止起拍賣拍價80元的卡牌，是因「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」。

受託的「@阿里拍賣」網站也發布消息稱，法院對青眼白龍金卡中止競拍，恢復拍賣時間待定。阿里拍賣強調：悔拍會有很多後果。

澎湃新聞報導，「遊戲王青眼白龍金卡」經評估價格僅為100元左右，不料竟在2000多輪競買後，價格突破8700萬元。據網頁資訊，該件網上司法拍賣會，共有1萬8104人報名，7萬6716人設置提醒，另有兩百多萬次圍觀，拍賣中止前的價格，定格在8732萬6098元。

根據大陸最高人民法院相關規定，司法網拍成交後，如果拍定人買受後悔拍，除了事先繳納的保證金不予退還。重新拍賣的價款若低於原拍賣價款，差價、費用損失，還是要由原買受人承擔。也就是說，假如第一次拍賣成交價8732萬多元，競買人悔拍，法院第二次拍賣，成交價僅2萬元，前後法拍中間差價8730萬，還是要由悔拍人承擔。

另外，依大陸《民事訴訟法》及最高法院相關解釋，對於在司法網拍中惡意抬價，擾亂司法拍賣秩序的買受人，可以罰款、拘留，並依法追究刑事責任。因此，法官中止拍賣，是救了競買人一命。