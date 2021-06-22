新北市21日確診者43人是近期低點，為避免重蹈台北農產爆發45人確診，新北今(22日)出動機動篩檢隊至三重、板橋兩處批發市場廣篩，上午已篩1000多人，全為陰性，預計今天把2200個名額全做完篩檢，最新的應變作為，侯友宜將在三點進行說明。

直播》新北增43例兩處果菜市場篩千人全陰性，侯友宜最新說明。

侯友宜也強調，確診個案這幾天「數字還會高高低低」；另外，目前各區疫情趨緩，但土城、三峽、深坑有往外發展的跡象，仍在可控範圍，提醒民眾注意。

侯友宜表示，北農染疫事件，新北有24名市民受到波及，但還有沒公布的，對新北的影響很大。北農和新北果菜公司，平常交易過程中，互相往來的人數有百分之10大概約200人，所以北農對果菜公司的影響，絕不是單純蔬果之間的供應而已，最重要，兩個地方的果農們都有互相往來，所以北農群聚事件發生，新北市要嚴正以待，共同面對、因應、承擔、一起解決這個問題。

對於相關因應措施，侯友宜指出，新北果菜公司除了清消、所有的攤商及第一線的作業人員全部打疫苗，最重要在拍賣過程當中，分區、分時段、分貨來拍賣，才不會造成群聚，希望北農群聚事件所造成的波及，新北能夠降到最低。