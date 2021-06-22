台中市年僅5歲的張姓男童，日前清早起床時雙眼眼皮明顯水腫，他的父母以為孩子沒睡飽才眼睛腫、不以為意，未料，男童雙腳、陰囊在幾天後陸續出現水腫情況，緊急就醫檢查發現他有低白蛋白、高血脂等情況，診斷為腎病症候群，所幸張童在接受類固醇治療後，目前已痊癒。

亞洲大學附屬醫院兒童腎臟科主治醫師陳劍韜指出，「腎病症候群」被歸屬於不明原因的腎病變，其發病原因複雜，包括患者體質、免疫系統疾病、使用某些藥物或病毒、細菌、黴菌等感染都可能誘發，患者通常因水腫就醫才被發現罹患腎病症候群，確診前多數不會有明顯異常或不適症狀。

陳劍韜表示，腎病症候群的腎臟組織病理變化包含多種形態，在兒童部分，以「微小變化型」較常見，此類情況好發於2至9歲男童。若兒童每天尿蛋白指數大於50mg／kg、血中白蛋白低於3g／dl，且出現水腫、高脂症，只要符合前兩項症狀就可確定為腎病症候群。

以張姓男童的情況來說，他單次尿蛋白與肌酐酸的比率高達12811mg／g、較正常值30mg／g高出許多，且低白蛋白1.52 g／dl、膽固醇503mg／dl、三酸甘油脂225 mg／dl，有明顯高血脂情況。陳劍韜強調，兒童因較成年人對藥物反應良好，通常兒童罹患腎病症候群者多數可痊癒。

陳劍韜也提醒，兒童罹患腎病症候群者，也有可能逐漸進展為慢性腎臟病、或是腎衰竭情況，呼籲若發現家中孩子有眼皮、下肢或陰囊等水腫情況，應及早就醫接受尿液檢查，才能及早治療。