小熊游擊手拜耶茲(Javier Baez)犯下一個難堪的低級錯誤，他們22日對戰印地安人，某次跑壘的時候他居然記錯出局人數。當時隊友飛球被接殺，拜耶茲以為三人出局，把手一擺慢慢走向休息區，其實當時才兩人出局而已。印地安人趁機賺到「雙殺」，憤怒的小熊教頭即刻把拜耶茲換下場，終場印地安人4-0獲勝。

Javy Baez has a blunder so bad that he gets benched by David Ross immediately pic.twitter.com/jHXk1rt6Gr — MLB Errors (@mlberrors) June 22 2021

4局下，小熊布萊嚴(Kris Bryant)四壞上壘，拜耶茲打成內滾，布萊嚴出局，拜耶茲站上一壘（1出局）。接著雷佐(Anthony Rizzo)敲出深遠的左外野飛球，遭到印地安人外野手羅薩里歐(Eddie Rosario)接殺（2出局）。

羅薩里歐接殺之後覺得有些奇怪，為什麼拜耶茲沒有按規則回一壘，反而往三壘方向跑？羅薩里歐想了一下照例傳向二壘，被同姓的游擊手羅薩里歐(Amed Rosario)接住，輕鬆再傳一壘成為雙殺！

拜耶茲賽後坦承自己記錯了出局數，當時只有1人出局，他理當留在一壘觀察狀況。結果他以為是兩人出局，才不顧一切往前衝，這一衝下去就無可挽救了，即使他突然清醒，也來不及返回一壘。

對於因此被罰坐板凳，拜耶茲仍感到訝異，他不知道總教練羅斯(David Ross)那麼生氣。羅斯說：「我很不願意處罰他，我因此整場比賽都很難受。」羅斯認為拜耶茲身為明星游擊手與球隊領袖，應該要以身作則，不能如此散漫。

兩隊都敲出6支安打，但印地安人有兩轟，小熊則1分未得。9局上張育成獲得代打機會，打成中外野飛球出局，打擊率降至0.167。