古巴國營生物製藥公司BioCubaFarma實驗室昨（21）日宣布，所開發的新冠疫苗Abdala晚期臨床試驗結果顯示，施打3劑後保護效力達92.28%，目前已經有包括阿根廷、越南在內等多國感興趣、想要採購。

古巴5月就開始讓民眾接種還在進行實驗、尚未批准緊急使用授權的2款國產新冠疫苗。

綜合路透社等外媒報導，BioCubaFarma實驗室昨日在推特宣布，「接種3劑Abdala疫苗的保護效力達92.28%」，不過並未說明這個數據是針對感染或死亡所進行的評估。

#Abdala candidato vacunal del @CIGBCuba muestra una eficacia del 92 28 % en su esquema de 3 dosis. #CubaEsCiencia pic.twitter.com/pLxPYthz3X — BioCubaFarma (@BioCubaFarma) June 21 2021

古巴目前有5支國產新冠疫苗正在進行研發，現階段還沒有任何一支疫苗獲得緊急使用授權（EUA），不過當局5月開始讓民眾大規模施打其中2款疫苗，以作為介入性研究（intervention studies）的一部份，希望減緩病毒傳播。

Abdala是其中一款已經開始在古巴大規模施打的疫苗，另一款同樣需打3劑的「主權2號」（Soberana 2）疫苗臨床試驗結果顯示，接種2劑後保護效力為62%，預計這2款疫苗很快就會獲得古巴當局批准緊急使用授權。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）隨後發布推文興奮表示這項消息令人驕傲：「受疫情衝擊，我們芬勒疫苗研究所及基因工程與生物技術中心的科學家克服了所有障礙，提供我們2支非常有效的疫苗。」芬勒疫苗研究所（Finlay Vaccine Institute）是古巴國營研究中心，主權2號疫苗就是由它所研發。

受美國制裁影響，自1980年代開始，古巴就相當倚賴國產疫苗，境內使用的疫苗中，高達80%都是本土製造，古巴也希望研製出拉丁美洲地區第一個本土生產的新冠疫苗。

報導指出，古巴已經出口疫苗長達數十年，新冠疫情來襲時，古巴政府選擇倚賴國產疫苗，當初還被部份專家質疑是冒險賭注，但是目前看來似乎有了收穫，不僅提升古巴的科學聲譽，也透過出口疫苗賺取外匯。

目前包括越南、阿根廷、牙買加、墨西哥、委內瑞拉等多國都有興趣購買古巴的疫苗，伊朗今年稍早已經開始生產「主權2號」疫苗，作為晚期臨床試驗的一部份。

古巴目前面臨最嚴重的新一波疫情，21日新增1561人確診，累計至今約有16.9萬人染疫、1170人病歿。

古巴人口約1120萬人，當中約有100萬人已經完整接種疫苗。根據官方數據，自5月讓民眾接種Abdala疫苗以來，首都哈瓦那每日確診人數已經減半。