新冠肺炎疫情蔓延燒不停，金門觀光旅遊業受到重創，5月中旬大爆發擴散以後，特產店的觀光團客幾乎掛零。但當地知名的觀光工廠〈馬家麵線〉仍維持正常營運，今天並捐贈最出名的拌手禮「馬拌麵」一批，替縣衛生局、衛福部金門醫院的防疫人員加油打氣。

新冠肺炎疫情爆發後，金廈泉「小三通」客運自去年2月10日起停航至今，讓以對岸遊客為主力客源的金門觀光相關產業，均蒙受強力衝擊，迄同年夏季國旅大爆發，流失的客群才獲得挹注彌補，出現讓各行各業回春的好光景。

但今年5月的疫情又回溫，全台各縣市遍地烽火，在3級警戒的全面衝擊下，讓至今維持「零」確診的金門也遭到波及，業者勉力強撐，卻面臨觀光團客掛零，較18年前SARS疫情更窘迫的狀況，讓不少店家哀聲嘆氣，紛紛向縣府申請紓困救急。

當地知名觀光工廠「馬家麵線」持續維持正常營運，期待在危機中等到轉機的來臨，今天更由第2代營運團隊副理馬揚宸、執行長馬宗廷、副執行長馬振浩3人代表捐贈「馬拌麵」一批給金門縣衛生局和衛福部金門醫院，替站在防疫最前線，夜以繼日守護鄉親健康、安全的醫療衛生人員加油打氣。

縣衛生局副局長李金治表示，感謝來自公司企業和社會各界的支持，讓第一線防疫人員備感溫馨，希望在鄉親的攜手抗疫下，確保金門家鄉淨土，疫情早日消散離去，恢復正常生活和行業榮景。