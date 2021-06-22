香港女星白雲擁有35E傲人上圍和甜美顏值，讓她成為著名的性感女神，還受封「波神」的美名，不吝嗇展現好身材的白雲，近日則分享一系列的清涼比基尼照，只見白雲手拿盾牌、擺在胸前，白雲的美臀全都露，超尺度引發網驚呼：「還以為妳沒穿」。

33歲白雲儘管已經名花有主，她和曾參選香港先生的江俊霖已在2016年結婚，不過身為幸福人妻的白雲仍樂於展現好身材，她近日就曬出一系列的海邊戲水照，只見白雲坐在岸邊、手拿一塊美國隊長的盾牌遮在胸前，視線往下看，白雲的美臀被看光，畫面相當吸睛。

白雲辣照引發網友質疑她是否沒穿衣，不過白雲其實有穿花紋圖案的比基尼和小褲褲，而白雲胸前的T字美胸設計，更加凸顯白雲的超有料上圍，網友看了紛紛直呼：「好大波」、「流鼻血了」、「人美身材又好正」，還有人歪樓喊羨慕盾牌。

白雲雖然貴為性感女神，不過她過去曾透露，小時候很在意別人用異樣眼光看她的胸，白雲會自卑、掩飾自己的身材，還會改變穿搭，直到白雲意識到「性感是我的最愛，是我從骨子裡就有的東西」，也讓她決定正視自己內心的聲音，不願為了一句「這女人不檢點」而拋棄自己，白雲還霸氣說：「姐姐我就是性感。每分每秒，穿什麼都可以性感」，她也強調：「自己是這個世界上最不丟人的」。