家樂福文教基金會與全台66家家樂福量販店經理全體總動員，自11日起分批送出10000個便當與217套運動服予112個醫療衛生單位，力挺防疫先鋒的醫療人員。

家樂福文教基金會執行長蘇小真表示，全台店經理每天忙碌叫貨、補貨、結帳、客戶服務、人流管制，忙起來三餐哪還顧得上，但是他們還撐得住，但期望基金會協助防疫第一線的英雄們，基金會進一步鏈結資源、啟動專案。

鏈結長期合作夥伴海漁基金會，募捐超過一萬片海洋之心生態標章產銷監管鏈認證的台灣鯖魚魚片，家樂福也提供嚴選具產銷履歷的米飯蔬菜等食材，搭配友善雞蛋聯盟認證的非籠飼雞蛋，第一批先於11日贈出250份便當給天主教永和耕莘醫院、16-19日金門家樂福連續提供四個醫療接種站200個便當，其他包含高雄榮民總醫院、天晟醫院、高雄榮民總醫院、戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院、花蓮縣消防局、衛生福利部台東醫院等112個單位也在全台陸續送出便當。

照顧第一線人員飲食還不夠，家樂福北南區店經理觀察到，醫療人員每天戴護目鏡、口罩、防護衣上班，若能在全身防護衣內搭透氣乾爽運動服或許能多些舒適感，店內隨即發起為醫護人員募集全套的運動衣計畫，不到兩周募集到217套，16日捐贈衛生福利部台北醫院。