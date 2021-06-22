你是Android手機用戶嗎？今（22）日網路論壇出現不少安卓手機網友紛紛抱怨手機狂跳「Google屢次停止運作」的通知，讓使用者不勝其擾！所幸網友們已經摸索出解決之道，遭遇類似困擾的網友快來看看！

今日約莫12:50左右，有網友在PTT八卦版指出「Google app掛掉了」，表示一直跳出「屢次停止運作」的通知。雖然不需要進一步點選通知，就會自動消失，但是一直跳出來一樣的提示，也是令人不堪其擾。統整版上網友回應，遭遇類似困擾的網友，包含使用HTC U11、Pixel 5、三星Galaxy S20+、Sony手機的，通通中招，換句話說受影像的品牌還不少。

PTT八卦版網友抱怨今日手機狂跳「Google屢次停止運作」的通知。（PTT八卦版截圖）

PTT八卦版網友抱怨今日手機狂跳「Google屢次停止運作」的通知，眾多網友留言回應。（PTT八卦版截圖）

根據網友回覆，這一次災情應是Google app更新出包。若遭遇類似情況，只要在Google Play Store當中，先將「Google app」解除更新，就能緩解災情。也有的網友採用把Google app移除後再次安裝，似乎也能解決問題。

這一次Google app疑似更新出包，引發不少Android手機用戶的抱怨，有網友表示「還以為（手機）中毒...」、「我也是，超煩」、「我以為手機壞了」，也有網友感到「我不孤單」，反倒是覺得遭遇災情，不是獨自面對有點欣慰。且有網友指出「看推特日本網友也在抱怨」，可以見得災情不只在台灣，起碼在日本也同樣發生。此外，這一次Google app更新出包，不少使用iPhone而沒有碰到類似困擾的網友，紛紛在留言處表示「iPhone笑而不語」、「不用安卓就沒問題了」、「誰叫你不用iPhone」，反成為了iPhone用戶隔岸觀火的吐槽大會。

「Googleが繰り返し停止しました」

という警告出まくって操作できなくなったので、スマホとタブレットのアプリを

設定→アプリ→Google無効

にしてきた。

幸いGoogle使ってないから影響はない。 — 長月艦長@Ship9 マヴィ (@03Bluetrain) June 22 2021

Googleの繰り返し停止の対応

・キャッシュ消去

・アプリ強制終了

・端末再起動

この辺りを試してもエラーが出続けたので

設定→アプリ→Google→…→更新の消去（リセット）

と操作することで解決しました



自分はGALAXYなので機種によっては操作方法や表記に違いがあります — ナエ (@NaE3onakasuita) June 22 2021

《Downdetector》網站監測結果顯示今日下午確實Google服務不穩定，疑似是今日手機狂跳「Google屢次停止運作」通知的可能原因之一。（Downdetector截圖）

根據《Downdetector》網站監測，約莫從今日下午1點開始，Google出現網友回報錯誤的事件不斷增加，大多是登入服務出現問題，也有不少網友反應在搜尋時發生問題，也就是出現服務端不穩定的情況，應是本次事件主因。