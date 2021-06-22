大陸女模張馨月2019年嫁給身價80億的香港歌王林峯，去年生下一女，不時會在微博分享生活點滴，近日更參加真人秀《妻子的浪漫旅行5》大方放閃，一家三口幸福恩愛，20日是香港的父親節，她也曬出女兒萌樣慶祝，不過卻有網友口出酸言，讓她也忍不住正面回擊。

張馨月20日在微博寫下：「父愛，像天空寬廣，似海洋深遠，更如山峯一般堅定偉岸。親愛的老公父親節快樂」，並附上女兒開心在嬰兒床舞動的可愛照片，不過卻有酸民留言回應「圖1圖3跳得挺好，估計長大以後去夜店high跳得不比媽媽差哦」，她也回覆對方：「謝謝誇讚，總比只會敲鍵盤的人強多了」，並要對方臉皮不要厚，「送你下坡路，好走不送」。

張馨月正面回擊酸民批評。(圖／翻攝自微博)

張馨月否認當小三。(圖／翻攝自微博)

沒想到對方仍不收手，直言「小3上位的人說話就是拽」，讓張馨月忍無可忍：「說我小三有證據嗎？還是你當小三當的腦子和眼睛都不好了，看誰都小三？」對方又回：「互聯網都有記憶哦，希望你問心無愧。」

不少人都安慰張馨月別跟這種人計較，認為他連小孩都批評真的很沒品，張馨月之後再發文，感謝大家支持， 「不求人人喜歡，從沒主動傷害過誰，也不是個喜歡主動惹事的人，但我也不是一個任人欺負的角色，罵我請便，罵我家人和我孩子別怪我懟你，因為這一刻我沒把你當人看」。

林峯是香港地產商之子，原本就是富二代，加上每次發行唱片都創造驚人銷量，據傳身價高達80億，不過因為和張馨月年紀、財產差異大，張馨月經常被質疑是為錢而嫁。