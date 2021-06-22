縣內孕婦即日起可於新竹縣5大醫院預約接種疫苗。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣22日新增一個確診個案，為竹東某長照機構的長期住民，在經歷第5次採檢後確診，新竹縣長楊文科表示，竹東鎮2機構自有人確診後，採取2天採檢一次。另外，新竹縣的孕婦即日起可於東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、臺大新竹分院生醫院區、天主教仁慈醫院、台北榮總新竹分院共5家醫院，預約接種疫苗，以莫德納為優先。

楊文科表示，新增確診個案為案14226，為80多歲女性，由於長期住在常照機構，並無公開活動足跡，接觸者也不重複匡列。該案在第5次採檢時為陽性確診，收至於醫院治療。

原先確診者的接觸者居家隔離至6月23日，期間2天採檢一次，其中此機構原有68人，已有22人確診，將近3分之1人，楊文科表示，後續會再加強採檢，想盡辦法撲滅病毒。

新竹縣至22日止，已有79人確診、45人住院中、31人出院，另外有3人過世，死因還在釐清。楊文科表示，在企業快篩部分，三陽工業完成2230人快篩，其中300多人為移工，落實企業篩檢。

楊文科也表示，孕婦會優先施打疫苗，縣內約有3382名孕婦，皆為優先施打對象，衛生局長殷東成也補充，可和醫師討論後再施打，即日起即可於5大醫院預約，須準備孕婦健康手冊、健保卡。

另外，新竹縣目前已經開放75歲以上長輩接種疫苗，不過受到猝死案影響，6月20日僅129人接種，21日「打」氣回升，有475人接種。