《幻影深淵 Phantom Abyss》神廟大門敞開 開放 Steam 搶先體驗

【Devolver Digital 新聞稿】由世界知名獨立遊戲開發商 Devolver Digital 攜手澳洲遊戲開發生力軍 WIBY 推出的多人線上非同步競技遊戲《幻影深淵（Phantom Abyss）》於今（22）日在 Steam 上開放搶先體驗，歡慶遊戲上市，至 7 月 9 日前將提供 8 折優惠，售價新台幣 390 元。

跟隨幻影的腳步，小心躲避陷阱，逐漸往神廟最深處挺進！

跟隨幻影的腳步，小心躲避陷阱，逐漸往神廟最深處挺進！

每一趟大膽的冒險都需要玩家們在重重分歧路上躲避無數隱藏的陷阱、躍過腳下不牢靠的深坑，並逃離守衛者們無情的追殺，直到有人獲得了神聖遺物並永久封印神廟，或是迎來死亡停下他們探索的腳步。

前人的幻影，是聰明的玩家們避免重蹈覆轍的盟友。

前人的幻影，是聰明的玩家們避免重蹈覆轍的盟友。

如果你是個老練的冒險家，善用其他失敗玩家的幻影軌跡來避免重蹈覆轍是很棒的方法。注意了，玩家們僅有一次機會，若是探險失敗、或是退而將次級的聖物帶離，你將不會再見到這一座神廟 …

《幻影深淵》將持續提供更多新的地圖場景、陷阱、玩家們能利用的道具長鞭、特殊地域甚至不同玩法，為搶先體驗的玩家們帶來最刺激的競技內容。有興趣的玩家們，可以至 遊戲官網 獲得更多深入與即時的資訊。