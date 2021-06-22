對於總統蔡英文昨（21）日接受電視新聞專訪，被問到國產疫苗之事，她解釋「這只是一個目標，沒有說一定要在什麼時候打」。國民黨立委鄭麗文認為，「現在民進黨處境的確非常慘」，讓蔡英文面臨無法承受之重。

蔡英文曾經於5月18日在臉書表示，「希望在七月底以前，能夠供應第一波國產疫苗，提供國人足夠的保護力。」她昨接受訪問時解釋，「這只是一個目標，沒有說一定要在什麼時候打」。

鄭麗文今（22）日在YahooTV《鄉民來衝康》網路政論節目中表示，現在民進黨處境的確非常慘，因為台灣疫情死亡率高到非常驚悚，打疫苗後死亡數也非常高，這種壓力非常大。

鄭麗文分析，因為綠營很多該做的都沒有做，3+11破口根本就是人為的錯誤，疫苗也不足，當初沒普篩，所以綠營面臨很大的政治壓力，如果不是有這麼大的政治壓力，也不會後來鬆口讓民間企業捐贈疫苗。

鄭麗文指出，立法院這兩周的臨時會，民進黨受傷非常非常深，包括民調、網路聲量，以及蔡英文臉書被灌爆，這都是非常直接的感受，民進黨有很多立委都不敢講話，最好讓大家忘記他們的存在，不然會被罵死。所以才會在臨時會最後一天對民間企業捐贈疫苗開綠燈。

鄭麗文認為，蔡英文在危機處理，是看她在政治上能承受多少傷害，並且是擠牙膏式的要疫苗，所以就是逼人民打高端疫苗？再加上親綠的中研院院士站出來說話，讓蔡英文面臨無法承受之重。