【愛傳媒程富陽專欄】當台灣自5月疫情升溫以後，在病毒確診例尚未緩解及死亡率高於世界平均值時，我們仿佛才聽到整個民間《琵琶行》似的急彈奏起那曲：「銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴」的弦音；讓「我們要疫苗！」的聲音，頓時響徹了雲霄。

但迄今已經渡過整整一個月了，無論是在野黨怎樣於國會緊急提案購置疫苗？無論是民間團體如何大聲疾呼開放安全疫苗？無論企業如何努力對外爭取疫苗入境？無論醫療專家如何呼籲要審慎評估對國產疫苗的放行？

但任憑你八方「大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。」執政黨及衛福部一手主導的防疫指揮中心，偏偏就是展露一尊「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面」的模樣，直叫人猜不透？想不著？

這個執政黨何以像吃定台灣老百姓似的？人民的風聲鶴唳，對她猶聽夏蟬鳴笛；國際形勢的草木皆兵，對她竟是形勢大好；千億國防的臨渴掘井，對她恍若九牛一毛；兩岸問題的因噎廢食，對她只是恰如其分；對日進口核食問題，他一副輕描淡寫，但對日本贈送AZ疫苗，則表現的感激涕零；對全民缺水的張皇失措，他從容的暇整以待；而對地方跳電的左支右絀，她向來歸咎前朝，就可安然無恙；對疫情防範的無能，她只要推責「攏係阿共的陰謀」，也就輕舟過關；如今因疫苗政策的荒腔走板，導致百千性命驟逝，他依舊是一副「轉軸撥弦，輕攏慢捻」，我們不禁要問，其原因究竟何在？

在經歷漫漫的一個月來，我們冷靜觀察民間與官方的折衝對話，在這逾40天的日子，我們細細回顧政府對國際的樽俎內容；我們赫然發現，執政黨這自疫情以來，一直低眉信手續續彈了數百個日子，其「曲終收撥當心畫」的企圖，根本就是想要塑造一股深植台灣本土化的價值；其不惜「四弦一聲如裂帛」的變調，竟是要把台灣送上國際化的舞台。

沒錯，執政黨此刻所揮起的交響棒，豈是揮向如何獲得救命疫苗的音符？豈是指向開放合格疫苗進口的基調？豈是以萬方呼籲及千百性命為考量的曲目？

如果看清民進黨根本就在玩弄一套欲把「疫苗本土化」，把「台灣國際化」的兩手策略；那麼前述所列的諸多問題，也就釋然而解了。

執政黨藉著疫苗的本土化，既可徹底跟大陸欲資助的中國疫苗劃清界線，並能藉著美、日的贈予疫苗，把台灣問題直接送上國際舞台。

在國內執政黨除操弄本土課綱以爲台獨意識掘土深根，更以其培植的媒體「1450」為他遮羞掩弊，以其招攬的「網路水軍」為他赴湯蹈火，兩者皆為其驅統就獨的目標而裏應外合；但這一切，到底會為台灣帶來「唯見江心秋月白」的奢望？還是自陷於一場「别有幽愁暗恨生」的困局？恐怕民進黨是既未想到，也不願去想！

其實，只要看看「美中博弈」數年，如今卻仍落得日趨下風，答案已漸分曉；就算日前，美國急欲拉攏西方防堵中國所召開的「G7峰會」，雖在會議中討論到台海安全問題，但卻欲振乏力，歐盟各國只能各自召開記者會各自表述，連美國都不得不公開重申，在制衡中國的威脅與挑戰時，仍願遵守「一個中國」政策的美中三個國際公約，在合理的國際規範下與中國持續展開合作。

而日前（18）美國突然同意增贈250萬劑的莫德納疫苗，並隨後於20日緊急運送來台，然這跟台灣國防部於17日證實，已與美國在台協會（AIT）簽署了兩項總額約500億的軍購案合約，可說是息息相關。

當然，我們對任何國際的疫苗捐贈，都應深表謝意與歡迎，但也實在不必急著對此刻口袋滿滿裝著我們新台幣的美國，有著過多不切實際的期待。

事實上，台灣如此一昧的追求疫苗「本土化」，寧願犧牲國民性命及向美付出高額的軍購費用，也只是為美國爭取了與中國博弈的「圍合」籌碼而已；而執政黨一心追求的台灣「國際化」，卻反因與國際條約規範的背道而馳，並踩到大陸兩岸「一中原則」的紅線，而自陷險境，豈能輕忽？

原來，這場看似「迷離徜恍」的台灣疫情戰役，其行動方案，並非針對疫情專業而列舉，而是依其「疫苗本土化」與「台灣國際化」的政治立場而設定；如此看來，民進黨這一年半來所彈奏的「疫情曲」，何以如此無視「嘔啞嘲哳難爲聽」的前後失措？何以如此不顧「杜鵑啼血猿哀鳴」的肆無忌憚，答案也就呼之欲出，不言可喻了！

作者為退役上校

照片來源：疾管署官網截圖。

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