市面上口罩款式那麼多，專為兒童設計的卻很少。100% MIT台灣製造的NCI 3D立體醫用口罩，長期關注兒童喜好及需求，繼今年四月推出寶可夢聯名限定版後，NCI百花齊放寶可夢系列3D立體兒童口罩將於6/21於限定之全家超商及全聯門市上架，同樣也採限量販售，其中在全聯的套組，一次可以蒐齊五種款式，預計又將掀起搶購熱潮。

寶可夢卡牌（PTCG）問世已15年，可愛、歡樂的圖案以及搜集的樂趣風靡全世界，尤其在Pokémon GO遊戲推出後，寶可夢更成為一款沒有年齡門檻的「遊戲」。如果說台灣有哪一個遊戲，能讓爺孫三代一起玩，那非寶可夢莫屬。NCI恩璽正是基於寶可夢「世代傳承歡樂」的特色，與寶可夢再次聯名合作，設計多款寶可夢立體醫用兒童口罩，希望在疫情解封後，寶可夢陪伴著家庭成員們再次快樂出遊！

純潔白色「沉睡寶可夢」、銀河炫冰的藍色「晴天寶可夢」，電氣十足的黃色「皮卡丘」、甜美可愛的粉色「野餐派對」、開懷忘憂的綠色「初代經典」，五款一次收齊。（圖／NCI Pharmatech提供）

NCI百花齊放寶可夢系列3D立體兒童口罩的五種款式包括：白色「沉睡寶可夢」、藍色「晴天寶可夢」、黃色「皮卡丘」、粉色「野餐派對」，及綠色「初代經典寶可夢」，不僅顏色粉嫩繽紛，每一款的圖案設計更是精巧有質感。值得一提的是，NCI恩璽特別致敬寶可夢迷交換寶可夢卡牌社交遊戲的方式，口罩做成「袋裝」設計，小朋友可以像玩寶可夢卡牌一樣與好友們互相交換，每天有不同款式口罩配戴，更能按照自己的服裝打扮做搭配。

家中有幼童的爸爸媽媽們，一定常為了小孩拉扯口罩而傷透腦筋，也因為兒童比大人容易扯壞口罩，每次出門，包包裡都得為寶貝多備幾個口罩才放心。NCI寶可夢系列袋裝具有攜帶方便的輕量化設計優點，出門前，隨手放兩三袋到包包裡，方便又不佔空間。值得一提的是，這次袋裝組的袋子，圖案設計可愛精美，如果是購買盒裝的消費者，可拿來重複利用，環保實用又不浪費。另外，相較於一般平面口罩都是鼻梁間有金屬固定壓條、耳帶是鬆緊帶材質，NCI 恩璽3D立體口罩專利材質搭配一體成形的特殊剪裁，不僅沒有金屬條，耳掛也是專利的彈性無紡布，口罩對摺後平整更加衛生，利於收放保存。

為什麼稱3D立體口罩呢？那是因為NCI恩璽口罩剪裁設計特殊，口鼻與口罩間有立體氣室，透過這個換氣空間，讓呼吸更加順暢，不僅如此，立體設計讓皮膚不會直接與口罩產生接觸摩擦，就算打噴嚏、講話噴口水，都較不容易有過敏、紅癢等不適情況發生，對於整天動不停、話說不停的小朋友來說，是最適合不過了！

NCI Pharmatech 寶可夢立體醫用口罩除了百分之百台灣製造，經台灣紡研所TTRI測試，過濾效果高達99.9%，能有效阻絕飛沫細菌。安全無虞，加上輕薄、透氣的舒適性，和專利彈性耳帶讓小朋友戴一整天也不喊痛，是疫情期間，最讓爸媽放心的兒童專用醫療級口罩。

全家限量販售，粉色野餐派對、粉嫩甜美色調洋溢被寵愛的幸福浪漫；藍色晴天寶可夢、風格俏皮晴朗天空籃給人好心情。（圖／NCI Pharmatech提供）

6/21上市NCI百花齊放寶可夢系列3D立體兒童口罩，將在全家超商與全聯門市販售。全家超商販售的是藍色的「晴天寶可夢」和粉色的「野餐派對」兩款，全台限量各5000袋，每袋85元，限量版每個門市數量有限！至於全聯門上市的是五款組合套組，一組就有五個款式，全台限量僅2000組，每組340元，同樣也只有限定門市才買得到。限量是殘酷的！加上這次全家和全聯每家店分配的數量有限，勢必又將掀起第二波購買熱潮、寶可夢迷可得想好辦法，才能順利買到可愛的寶可夢限量口罩！