台股跟隨美股腳步，大盤開高99.73點，晨盤在航海王領航及台積電(2330)開高支撐下，指數一度大漲200餘點，最高曾衝至17270.47點，不過，盤中台積電翻黑，航運高檔有壓出現震盪，尾盤漲幅收斂，終場加權指數收在17075.55點，上漲12.57點，成交值為5452.92億元，OTC指數收在207.26點，下跌0.49點，成交值為821.47億元。

證券分析師黃漢成指出，今日台股開高震盪走低，量能稍微放大，此波反彈的高檔並沒有超過4月底的高檔，對未來盤勢看法保守，若由KD值來看，也是有要修正的需求，短線上台股要衝高並不容易，預期將陷入整理。

目前航海王的資金仍在，不過，黃漢成說，今日個股中有很多都呈現出爆量的局面，需要小心過熱的現象。鋼鐵股雖有利空但受惠資金移轉效應，強勢表現恐怕只有曇花一現，需提防套在高檔。而電子股人氣不夠，大型權值股如台積電、聯發科等暫時沒有表現的空間，資金也不會往電子移轉，預期將會以個股表現為主。

盤面上，航海王仍是交投重心，占大盤成交比重約4成左右，貨櫃族群震盪激烈，萬海(2615)一度逼近漲停，尾盤收在251元，上漲0.8%；航空雙雄的華航(2610)、長榮航(2618)爆量收黑，跌幅4~5%不等，散裝族群表現較強；在電子權值股方面，台積電ADR昨夜未跟上美股強彈腳步、逆勢下跌1.42%，今日股價開高後震盪向下，尾盤又遭調節壓低，收578元、聯發科(24545)遭外資砍價至800元，昨三大法人同步提款，今日盤中一度跌破900關、打落至890元，所幸多方並未棄守，終場雖仍收低，但跌幅縮減至1.6%、股價收903元。

由技術面觀察，今日台股收盤未收上昨日黑K中關價，短線偏空看待，外資昨日在現貨市場大賣300多億、期貨市場微幅減碼空單，目前整體淨空口數為3.14萬口。美國聯準會由鴿轉鷹，未來通膨的擔憂是否會引發美股下修需要留意。