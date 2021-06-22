是德科技宣布，三星電子的系統LSI事業群選用其5G測試平台，協助建立基於3GPP第16版(Rel-16)標準的5G數據連線通話，加速推出5G商用裝置和網路。

在是德5G網路模擬解決方案的幫助下，三星電子成功展示了基於3GPP Rel-16規格，並支援5G NR標準的資料鏈路。3GPP Rel-16於2020年制定完畢，其中增加了多項功能，可改善頻譜使用率、降低網路延遲，並提高連接可靠性，進而加速5G NR的部署。 這些增強功能，對於推動工業自動化及M2M(Machine to machine)通訊發展至關重要，同時也可增進服務供應商的運作效率。

是德無線裝置測試事業群副總裁暨總經理曹鵬表示，是德很高興能提供基於軟體的整合式晶片與裝置測試解決方案，協助三星根據最新的3GPP標準在整個協定堆疊中驗證新設計，以達成其5G技術策略目標，是德致力於提供各種測試平台，協助三星等5G領導廠商，能夠加速推出5G商用裝置和網路。

三星使用是德科技的5G協定研發工具套件和測試應用軟體，來驗證該公司旗下的Exynos數據機晶片。全球許多裝置製造商最新的5G產品中，皆採用了該晶片。利用此工具套件，三星可根據3GPP Rel-16標準，進行實體層互通性開發測試、驗證IODT省電效能，並在sub-7GHz和毫米波頻段中，驗證NR對NR雙連接功能。

三星的系統LSI協定發展事業群副總裁Jonghan Kim表示，本次和是德等重要合作夥伴進行協作，是德的測試工具已通過全球裝置製造商生態系統的驗證，藉由是德科技全方位5G測試工具的協助，可快速開發商用5G解決方案。