關島政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣布將開放外籍旅客可入境並接種疫苗。旅遊業者雄獅(2731)預期，此計劃對台灣旅客有5大誘因，目前正與航空公司積極展開直航布局，最快7月初可成行，並規劃5天4夜機加酒產品因應旅客需求。

關島地處西太平洋樞紐，目前關島疫苗接種人口已突破9萬人，預計7月1日接種率可提升至總人口數8成、達到群體免疫。雄獅品牌策略總經理游國珍認為，此計劃預期對台灣旅客有5大誘因，包括官方政策支持、飛行時間短、票價低、安全性高、停留時間最短。

雄獅指出，桃園機場直飛關島僅需3.5小時，機票價格不到洛杉磯的一半、時差僅快台灣2小時，且不需事先申請ESTA旅遊許可，台灣旅客可持6個月以上效期的護照及身分證正本，以及登機前72小時核酸檢測結果陰性報告入境，並前往指定防疫旅館隔離。

雄獅表示，在關島傳出有意開放外籍旅客入境後，即接獲不少旅客洽詢，其中以家庭、個人需求居多，據悉已有航空公司開始評估恢復關島直飛航班的可行性。為滿足旅客需求，雄獅已和航空公司申請關島直航班機，並擬規劃推出5天4夜機票加酒店的產品。

游國珍表示，目前已跟3家航空公司申請關島直航班機，目前以搭配長榮航及華航可行性較高，預期最快7月初可成行，依飯店等級不同，預估機加酒最低每人5萬元有找。他強調，旅行社僅提供機加酒產品，不干涉施打疫苗相關事項，施打需另付相關行政費用。

關島擁有豐富的自然景觀及歷史文化遺跡，尤以白色沙灘和清澈海水而聞名，2019年台灣旅客入境關島達到2.78萬人次，為僅次於日本及韓國的第3名入境國，雄獅看好關島未來旅遊發展潛力，董事長王文傑特別派遣主管群進駐展開前置作業，預期可增強服務量能。