華爾街擺脫Fed鷹派陰霾，周一道瓊漲近600點，美股四大指數漲幅介於+0.61~+1.76%。台股有美股加持，且國內疫情暫獲控制以及5月外銷訂單佳績，今早反彈開高近百點，航運股攻勢降溫，陽明(2609)翻黑，部分個股漲停打開；鋼鐵股接棒演出，漲停家數超越航運族群，電子股由PCB族群領軍反彈，惟台積電(2330)出現調節賣單轉跌，加上聯發科遭外資腰斬目標價，使得股價失速下跌觸及890元。電子權重股失勢，導致台股多空交戰激烈，終場收漲12.57點，為17075.55點。今日外資(不含外資自營商)賣超111.3692億元，投信買超2.6556億元，自營商賣超12.2565億元，三大法人賣超120.97億元。

盤面主流仍是傳產的天下。航運股今日類股漲幅萎縮至0.5%，陽明(2609)收黑，盤面上改由中小航運股領銜演出，新興(2605)、裕民(2606)、榮運(2607)、志信(2611)、中航(2612)、中櫃(2613)、台航(2617)、亞航(2630)等觸及漲停。鋼價漲勢未變，中鋼率鋼鐵股噴漲，不鏽鋼族群彰源(2030)、允強(2034)等全數強彈，盛餘(2029)、燁輝(2023)夯到漲停。玻陶股跌深反彈，台玻股價跌深吸引買盤撿便宜，早盤大漲7%突破月線，隨後仍維持5%的漲幅，冠軍(1806)、和成(1810)、中釉(1809)上漲2~4%，扭轉頹勢。高價千金股人氣冷清，股王矽力-KY(6415)、股后大立光(3008)跌逾1%；信驊(5274)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)、旭隼(6409)由紅翻黑，亞德客強勢收高3%穩盤上。

三大法人21日鎖定半導體股大賣，台積電、聯發科成為提款機，今日2檔個股依舊弱勢，使得台股攻高卻未守高，終場僅上漲收漲12.57點，為17075.55點，未能守住17100關卡。5日RSI為38.34，10日RSI為50.51， 9日K值為56.54，9日D值為71.44，20日乖離率為0.00。統一投顧董事長黎方國認為，半導體基本面沒有變壞，而是營運出現趨緩，造成市場資金轉入較有獲利成長動能的航運股等傳產原物料股，缺乏資金眷顧使得台積電股價重挫。至於外資偏空操作，黎方國指出，內資資金充沛下，不用太擔心指數會重挫。

台股資深分析師林成蔭表示，台股雖然長線看好仍是牛市，仍需防短中線的回檔，持股先維持高水位，將月線設為警報區，如站穩則維持原有部位，如跌破無法站回去，代表行情將整理一段時間或繼續向下修正，可先降低持股部位，靜候行情止穩。