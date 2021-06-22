第16屆「瑞銀證券台灣企業論壇(UBS Taiwan Virtual Conference)」本周召開。瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，第三季的股市震盪會非常大，UBS上修今年整體台股公司的獲利成長，估計超過30%，預期第三、四季台股的波動度會增加，預估2021年底台股指數目標預測在1萬7470點。對於航運價格大漲是否會持續，瑞銀證認為，歐美疫苗施打普及率提高後，將陸續啟動當地製造，對亞洲製造的需求會放緩，航運的需求會降低，共振因素會緩解。

陳玟瑾表示，第四季投資人焦點將轉移到2022年的成長動能，瑞銀預估2022年台灣企業獲利成長預估僅約10%左右，成長將來自半導體產業、大規模伺服器產業及電動車供應鏈。

陳玟瑾認為，在台股震盪之際不利高評價的個股，看好金融股，但有題材性的科技股拉回可加碼，第四季焦點會轉到明年的企業獲利。對於通膨的看法，瑞銀證認為美國的通膨是暫時性的現象，主要是供應鏈瓶頸，明年通膨會下降。2019年產業鏈破碎和區域性風險，也是造成短期通膨的因素之一。

瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁表示，有色金屬5月中價格見頂，未來若要再攀高，必需有幾大條件具足，包括中國需求、補庫存、流動性，供給限制的共振因素同時存在。換言之，商品價格再衝高不易，2021年底會回到合理的價格，但也不是就進入了熊市。目前瑞銀對能源油價看法優於鋼鐵等原物料。至於黃金價格估2022年會回到1700美元／鎊。