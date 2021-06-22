你知道現在天天都在用的LINE，是因為2011年311大地震，因為傳統通訊方式中斷，無法及時聯絡家人的契機，而研發出來的嗎？「已讀」回條功能，也是為了在災難發生之際能夠掌握對方人員安全而設計的貼心功能喔！陪伴在你我身邊的LINE，今年六月就要滿十歲了，為與用戶一同慶生，特別推出了免費十週年主題唷！

LINE今日透過官方部落格宣布，因應6月23日是LINE的生日，同時也歡慶LINE創立十週年，推出了「LINE 10週年紀念主題」。使用者只需要透過手機點選此連結，就可以快速啟用「LINE 10週年紀念主題」，與LINE一同慶生。

LINE送上10週年動態紀念主題，邀請用戶一同來慶生 。（摘自LINE Blog）

「LINE 10週年紀念主題」以LINE的主題色「綠色」為主題，不僅呈現大大的「10th」字樣來紀念LINE 10週年，6大LINE Friends主角熊大、兔兔、饅頭人、莎莉、雷納德、愛德華通通出動來為LINE慶生。「LINE 10週年紀念主題」很特別的是動態主題，特別能傳遞歡樂氣氛，喜歡的朋友千萬不要錯過。