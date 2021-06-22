塞爾維亞世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）在今年法國網球公開賽展現強大的心理素質，準決賽和決賽面對納達爾（Rafael Nadal）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）兩位勁敵，都是在盤數落後下逆轉，納達爾現在的教練、前男網選手莫亞（Carlos Moya）表示，喬帥的心理素質是網球史上少見的。

納達爾因為生涯13度在法網封王，有「紅土之王」封號，今年尋求在法網第二次5連霸的他，準決賽被喬柯維奇打碎了冠軍夢，而這也不過是納達爾參加法網以來的第3場敗仗，他的教練莫亞坦言輸得服氣，確實是發揮比較出色的球員贏得勝利，莫亞更透露會經過這次失利，從喬帥身上學習更多。

「喬帥擁有令人敬佩的心理素質，他的決心是網球運動史上很少見的。」莫亞說道，「拉法（納達爾）發生太多非受迫性失誤，發球和反手拍也不在平常的水準，喬帥確實表現得更好，在反拍那邊讓自己處在比較好的角落，讓拉法很難輕鬆避開麻煩，我們會從這場比賽好好學習的。」

喬柯維奇今年賽季已經在澳洲網球公開賽和法網奪冠，隨著納達爾不參加6月28日展開會內賽的溫布頓草地錦標賽、東京奧運，喬帥成為接下來這兩場大賽的冠軍熱門之一，最快可望在溫布頓達成和納達爾、費德勒（Roger Federer） 一樣多的生涯20座四大滿貫賽冠軍數目。