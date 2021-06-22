近日《清華城市健康環境指數》在博鰲健康大會發佈。這是清華大學中國新型城鎮化研究院、萬科公共衛生與健康學院聯合科研團隊公開發佈的第3份城市健康評估報告。清華大學中國新型城鎮化研究院高級研究專員李棟指出，從城市的發達程度對健康環境得分進行分類分析，發現兩者呈正相關，但從人口規模來看，小型城市的健康環境得分是最高的。

在80個被評價城市中，三亞位列第1名，珠海、廣州、南京、深圳位列第2至5名，南寧、吉安、紹興、遵義、北京居於第6到10名，其中北京是排名前10的唯一北方城市。觀察排名位於優秀、良好級別的城市主要集中在秦嶺淮河線以南，呈現出南方城市總體較好的趨勢。

根據《人民日報》海外版引述李棟表示，整體而言，中部地區相較東部、西部地區空氣品質明顯較差，需要兼顧地方發展和環境治理問題，南方城市要多關注噪音問題，北方城市要重點關注熱島效應問題。

此外，雖然西北地方自然條件不佔優勢，但是街道綠化率非常好。部分西北城市如寶雞、克拉瑪依與金昌等地，對街道綠化建設十分重視，加大投入維護力道，取得顯著成效。