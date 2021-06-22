從去年底開始，由於全球需求提升，航運供應鏈持續緊繃，推升各大航線運價上漲，進而激勵股價攀高，航運三雄萬海、長榮及陽明，股價翻了2至4倍不等，事實上，不只有台灣航運股成為投資主流，國外也掀起航運熱潮，不少航運商股票都出現超過1倍以上的驚人漲勢。

Business Insider報導，消費需求大幅增加讓物流大塞車，海運費率不斷上漲，讓航運股成為投資人的熱門選擇，今年以來，長賜輪事件的主角長榮海運股價已漲273%，陽明更是狂噴441%，上海的中遠海空也出現122%的驚人漲幅。

不僅亞洲航運長紅，以色列貨櫃航運業者以星航運（ZIM）與希臘航運商Danaos今年以來都分別上漲278%與239%，此外，散裝航運的行情也受到貨櫃航運帶動，美國散裝航運商Eagle Bulk Shipping與Diana Shipping出現約170%的漲幅。

報導指出，從今年的運價數據就可以看出航運股的瘋狂，2016年將1公噸的貨物從上海運往鹿特丹的成本僅10美元，但現在已經上漲到1萬美元，此外，反應12條主要貨櫃航線費率的 FBX指數更在上周飆到新高，顯示航運熱潮並未退燒。

金融控股公司Stifel Financial Corp的分析師團隊在近期的一份報告中表示，「雖然並非每個航運股都表現的很好，但上市的航運業者普遍都有不錯表現，我們追蹤的98家有88家上漲，且平均漲幅高達72.9%，優於標普大盤的10.9%漲幅。」