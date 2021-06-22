男子外出遲未返家，警發現他掉落埤塘跳下邊坡救人。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名58歲楊姓男子，因出門購物遲遲未返家，家人心急報案，中壢警方派員前往楊男住家附近搜尋，才發現他竟然掉落埤塘內，員警陳彥佐見他半身陷入水塘中立刻跳下邊坡救人，並通知消防隊到場協助，所幸楊男最後僅皮肉受傷，更隊員警見義勇為救人行為大表感謝。

中壢警分局青埔派出所員警陳彥佐、李郁筠接獲報案，民眾稱其舅舅散步至附近商店購買物品卻許久未返家，因身體狀況較差，深怕發生意外，尋求警方協助。

警方先安撫民眾緊張擔心的情緒，並立即派遣警力至民眾住家附近搜尋，在中壢區領航北路與春德路附近發現楊男半身沉入埤塘中，他用盡力氣想爬上岸卻越陷越深，表情十分痛苦，警方見周遭皆無救生器材且情況危急，員警陳彥佐立即解開槍腰帶，繫著埤塘邊的繩索，跳下邊坡立即將人拉出埤塘中，並通報消防隊前來協助，將男子送往部立桃園醫院救治，所幸他只有皮肉傷並無大礙，結束一場虛驚。

警方說，楊男疑似因精神恍惚才不慎摔落埤塘，所幸埤塘內雖有流水但不大，送醫後已無大礙。