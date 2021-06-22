意外發生後造成3人都受程度不等的傷勢，全被送往中山醫學大學附設醫院治療。（民眾提供）

大雨造成貨車打滑翻車 2駕駛及懷胎7月孕婦共3人送醫。

天雨路滑、小心駕駛。36歲的林姓貨車司機22日中午開車，沿南屯區大墩南路行駛，疑因天雨路滑，林車打水漂造成貨車翻覆；行駛對向車道36歲的陳姓男子駕駛自小客車，因反應不及直接撞上。警方指出，車禍意外造成2位駕駛受創外，陳車內懷胎7個多月的盧姓孕婦也受傷，3人都被送往醫院急救，全案正由警方調查處理中。

警方指出，今天中午12時許，因台中下起大豪雨，林男駕駛自小貨車，由文心南三路沿大墩南路內側車道，往文心南五路方向行駛，開到南屯區大墩南路360號時，不明原因失控打滑翻車，再與對向駛來陳男駕駛的自小客車碰撞後肇事，南屯所及交通分隊員警獲報到場處理。

警方表示，救護人員到場利用器材，協助將受困在貨車內的林男脫困後，發現陳男和車上33歲盧姓女乘客，懷有7個月的身孕，三人都受有程度不等的傷勢，全被送往中山醫學大學附設醫院治療。

警方調查，自小客車駕駛陳姓男子無酒精濃度，警方根據路口監視器畫面，發現疑似林男駕駛的自小貨車，因天雨地面濕滑導致車輛翻覆。警方強調，真正的肇事原因？尚待後續進一步調查釐清，全案正由警方調查處理中。