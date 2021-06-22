北市疫情連環爆！士林長照機構隱匿47確診、3死，以及北農45人群聚感染風暴，北藝中心工地有40名工程人員確診，議員許淑華指出，環南市場攤商有人確診，且沒有被匡列，目前還在菜市場繼續工作，要求衛生局進行了解。

許淑華痛批，北市都沒看到指揮官，只看到副市長黃珊珊，北市要不要開記者會可以研議，但疫調要公開透明，環南市場連疫調都沒有，加上北農群聚感染，接下來可能會爆發更多確診案，因此市府應公開透明，看盡多少力，能夠亡羊補牢多少，讓台北市民放心。

議員黃郁芬怒轟，昨天柯文哲針對士林長照群聚感染，北藝工地也爆發群聚感染，她認為文化局長蔡宗雄今聲稱6月14日後工人都隔離完成，但市長柯文哲過去的記者會根本沒有對外說明過，這就是在蓋牌、隱匿消息，士林原本確診個案沒那麼多，到現在是12行政區最高，北市府就是罪魁禍首。

黃郁芬直言，她接到很多民眾陳情，每天經過北藝卻什麼都不知道，市府安排完了才讓民眾知道，這些市民的健康誰來顧？資訊一點都不透明公開，市府一副都已處理好了，但事發時怎麼不講，未來絕不能再發生一樣的狀況。