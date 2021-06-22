全台三級警戒校園停課、實體活動取消，桃園市青年事務局面對停課不停學的防疫新世代推出「防疫三雲計畫」，針對青年職能課程、社團活動、志工服務轉以雲端計畫推廣，包含「雲課堂」、「雲志工」、「雲社團」讓青年居家防疫不寂寞，期盼學生暑假依舊過的精彩。

青年局表示，「雲課堂」開設66堂的線上職能課與線上才藝課程，6月起在青年局臉書上直播，課程邀請不同業界專家傳道授業解惑青年就業需求，包含求職面試技巧及職場生存守則等，不同職涯主題滿足各類青年需求。線上才藝課程則有手作課程、創客實作、生活應用、企畫課程等，讓民眾居家生活更加豐富多彩充實自我。

「雲志工」將在7月起招募1000名線上志工，不侷限實體志願服務執行，可改以線上行動取得志工服務認證時數。「雲社團」則是為廣大的社團青年尋找情感紓壓出口，例如社團課、工作坊及成果發表改以線上形式進行，將有魔術社、漫研社、嘻研社等不同類型社團在青年局IG推出線上聯合成果發表活動及線上宅社課，另外還有音樂型學生社團串聯防疫推出抗疫歌曲創作，讓這個因為疫情無法群聚的暑假，一個人在家也不孤單，還能認識更多志同道合的跨校新朋友。