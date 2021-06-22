因記憶體原廠庫存水位低，支撐第三季記憶體價格續漲，但受疫情影響，下半年中國智慧型手機品牌廠恐將放緩mobile DRAM的採購，整體來看，第三季DRAM價格漲幅將較第二季收斂，南亞科(2408)因法人賣超，股價跌落月季線關卡。

南亞科周一受到三大法人聯手賣超11841張，繼先前跌破季線，也跌落月線關卡。華邦電(2344)周一也受到三大法人聯手賣超共34247張，股價跌落月線，今日走低，回探季線關卡。

南亞科受惠記憶體市況熱，產品漲價，5月營收76.04億元，創下32個月以來新高，月增2.84%，年增37.02%。南亞科對第二季展望樂觀，預估產品價格可望走揚，營運將有不錯表現。

南亞科、華邦電對第二季樂觀，預計產品價格將續揚，第二季營運會持續成長，並預期供給吃緊情況有機會持續至年底。

市場研究機構TrendForce表示，受各終端買方於今年上半年積極備庫存的帶動，使得記憶體原廠庫存偏低，DRAM原廠平均庫存僅3~4週，預估第三季整體DRAM價格將續漲約3~8%。

值得注意的是，各手機品牌廠DRAM庫存皆在8~10週的高水位，主要是受到近期印度第二波疫情衝擊，使全球生產量的年成長幅度自9.4%下修至8.5%所致。然近期中國部分品牌廠開始下修生產目標，陸續進入調整長短料庫存週期，加上東南亞疫情二次爆發使生產及消費力下滑的兩大新因素，下半年恐將替庫存已位於高水位的手機品牌廠再添隱憂。

整體而言，TrendForce預期，下半年中國智慧型手機品牌廠將放緩mobile DRAM與NAND Flash的採購，但其他終端應用需求依舊強勁，故整體記憶體合約價格不易下跌。此外，由於PC OEM廠的DRAM庫存較高，下半年PC DRAM漲幅將因此明顯收斂。