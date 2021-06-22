受惠鋼市續旺，產品量價續增，鍍鋅烤漆鋼廠燁輝(2023)6月營收可望再優於5月新高，第二季營收亦持續攀高；7月中鋼開平盤，外銷歐美鋼價仍走揚，有利燁輝第三季獲利再拚向上成長。

燁輝5月營收75.57億元，月增7.33%、年增80.19%，並改寫新高紀錄；第二季產品量價齊揚，燁輝第二季營運可望比第一季持續成長。1~5月營收332.74億元，年增58.3%，也創下歷史同期最高。

展望6月，燁輝受惠價格及需求同步成長，6月營收可望再創新高，第二季營收同步改寫歷史單季新高。

中鋼上周開出7月盤價為平盤，成本面平穩；燁輝甫開放7月外銷接單，目前接單已滿載，隨著國際鋼價續揚，有利公司營運，助益獲利成長。

燁輝台灣廠內、外銷營收比重約4比6，今年同步受惠內外銷價、量齊揚。公司表示，目前內、外銷及中國接單均暢旺，兩岸廠區產能保持高檔，出貨情況順暢。

今年以來，燁輝除了國內報價跟隨中鋼連續調高，受惠美國鋼價飆高且需求提升，也有利於燁輝外銷美國的業績表現。5月整體營收攀高，年增達八成，主要是銷售量及售價皆明顯較去年同期提升。

隨著中鋼6月內銷盤價連續第12個月上漲，燁輝國內報價也逐月上調，加上外銷至美國的鋼品量價俱揚，燁輝6月營收續拚新高。

展望第二季、第三季，法人看好燁輝漲價效應，加上接單滿載，產能維持高檔，整體毛利率可望優於第一季，並逐季成長。預估今年獲利比去年跳增，將創下佳績。

燁輝第一季營收186.9億元，季增14.75%、年增47.71%；毛利率上升至10.67%；另受惠處分土地業外收入5.47億元，稅後淨利達11.04億元，季增157.25%、年增452.27%，為歷史次高，EPS為0.58元。