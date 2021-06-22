愈來愈多的德國人願意接受中國製造電動車的趨勢，德國國際機動車製造商協會（VDIK）發言人邁爾（Peter Mair）表示，中國電動車進軍德國的規模前所未見，德國人遲早會接受中國品牌，德國汽車現在面臨的是類似上世紀80年代日本汽車所構成的競爭威脅。

《德國之聲》引述德國《經濟週刊》稱，德國國際汽車製造商協會發言人邁爾表示，已經注意到有相當多的中國汽車製造商正進軍德國及歐洲市場，以前也有個別中國車商試圖在這裡站住腳跟，但目前正在進行的狀況與以前是全然不同的規模。

邁爾補充說，在德國代表國際汽車製造商的VDIK已與潛在的協會成員談判，「我們預期，德國遲早也將接受中國品牌。」

《經濟週刊》報導說，幾家中國汽車製造商已在德國搭建銷售網路。新起的中國製造商愛馳（Aiways）已經由電子連鎖店巨頭Euronics銷售汽車。供應商名爵（MG）公司是大眾汽車合作夥伴上海汽車集團的全資子公司，在德國已有約25家經銷商，並希望在今年年底前再擴展75家經銷商。長城公司旗下的品牌Wey將於秋季在德國推出，奇瑞和蔚來亦在向歐洲進軍。

根據市場研究機構Innofact受《經濟週刊》委託對德國1000多名車主所作的一項有代表性的調查結果顯示，19%的德國車主有意購買中國製造商的電動汽車，其中年輕族群購買意願更高，另有29%的德國人表示，現在不購買中國產電動汽車，但未來可能購買。這意味著48%的人原則上對中國車持開放態度。

報導認為，德國汽車製造商可能將面臨類似於20世紀80年代日本製造商構成的那樣的競爭威脅。

德國汽車行業觀察家杜登霍費爾（Ferdinand Dudenhöffer）教授領導的一個研究小組認為，未來數年，中國將以遙遙領先的地位，成為世界汽車市場的火車頭。

該研究報告指出，歐洲銷售市場在疫情衝擊下的恢復進程將「特別艱難和長期」，2021和2022年的數值也將低於新冠危機前的水準，嚴重衰退還會延續。此外，歐洲市場已部分飽和，因此不會很快出現消費者大規模購新車的情況。

研究報告說，中國情況則全然不同。杜登霍費爾團隊相信，2022年，該國市場將重新達到2018年時的水準，「在美國總統川普發動的關稅戰前，那是迄今新車年度銷售量最高的一年。」專家們預料，2021年中國汽車市場將增長8％，2022再增長6.5％。