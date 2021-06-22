苗栗縣政府將與10 家醫院成立快篩站。（謝明俊攝）

頭份為恭醫院提供孕婦施打疫苗及快篩服務。（謝明俊攝）

苗栗縣22日僅1名確診案例，是6月初遭匡列隔離檢疫的外籍移工。縣長徐耀昌並在22日宣布全縣孕婦，自即日起都可前往縣內6家醫院接種新冠疫苗，並可指定AZ或是莫德納。另外，有接觸大體的殯葬人員及市場管理人員都將可以優先施打疫苗。而為預防北農疫情擴散，縣府將成立社區快篩站，與北農有業務往來的民眾都可前往篩檢。

苗栗縣從21日起開放75歲以上的縣民施打AZ疫苗，打氣始終不佳，2天下來才完成3536人施打，徐耀昌持續呼籲鄉親盡速前往接受接種，共同防疫。

徐耀昌在22日的直播中宣布，全縣的孕婦自即日起可以逕行前往縣內6家醫院施打疫苗，包括頭份為恭及重光、部立苗栗、苗栗大千、苑裡李綜合及通霄光田等。孕婦並可指定要打AZ或是莫德納，不過，孕婦在施打前，一定要由醫生做過詳細檢查，再行施打，以確保安全。

苗栗縣並與縣內10家醫院合作，設置社區快篩站，10家醫院包括頭份為恭及重光、苑裡李綜合、竹南慈佑及大眾、苗栗市大千、弘大及協和，通霄光田、大湖大順。自即日起至6月27日止，居住在苗栗市、頭份、竹南、造橋、後龍、三灣等地區民眾，都可前往篩檢。

徐耀昌並特別強調，目前台北農產發生嚴重疫情，因此，為了確實防堵北農疫情擴散，縣內民眾如有與北農有業務往來，都可自行前來接受篩檢。

另外，勞青處為了落實外籍移工疫情防治，從21日起推出多項強制規範及建議措施，強制規範中包括：1、工作生活區域應分艙分流分時使用。2、不同雇主的移工不得混住同1層。3、每天對移工健康監測及紀錄。4、應備有快篩及PCR移工隔離空間。勞青處強調，未符強制規範的業者及仲介公司，在限期內未改善者可處罰6至30萬元，情節重大，將可廢止聘雇許可。

勞青處表示，對於業者的建議措施則包括，1、加大生產線作業人員間距。2、加大移工每人居住面積。3、協助移工購物以減低不必要的外出。4、發現有疑似症狀時先做預防性隔離並就醫。