導演魏德聖1997年拍攝的《黎明之前》找來那時已是當紅明星的蔡琴擔綱主演。（取材果子電影X米倉影業YT頻道）

疫情嚴峻，導演魏德聖日前無奈宣布《臺灣三部曲》延後至10月拍攝，對於疫情三級警戒繼續延長，他表示不會考慮再延期開拍，「再延進度會來不及，真的希望疫情可以盡快控制下來」。

他呼籲大家沒事別亂跑，乖乖待在家，也陪影迷一起看電影，整理出早期三部作品—1996年《對話三部》、1997年《黎明之前》與1999年《七月天》於「果子電影X米倉影業」YT頻道線上放映，魏德聖化身「魏老師」，講解分享拍攝的秘辛和過程。

《對話三部》獲第19屆金穗獎「優等短片奬」，魏德聖僅用三場戲、三個鏡頭，拍攝一對聾啞情侶的三段式互動，描繪出愛情誕生、慾望誘惑與婚姻生活的無聲變化。魏德聖表示，故事發想自當時很流行的泡沫紅茶店，片中男女主角浪漫的旋轉橋段，竟是讓攝影師坐在輪椅上拍攝完成，「那時候聽到底片噠噠噠噠噠的聲音，心裡想的都是錢錢錢錢錢，架軌道要花錢，就請攝影師坐在輪椅上，我推著他拍」，為讓桌子旋轉，「就去餐廳借桌子的轉盤，然後再去裁了一大塊木板放在轉盤上，桌子、椅子、演員都放上去，下面就兩個人慢慢轉」，他談到當時拍片的克難：「現場那麼多的演員，全部都是朋友的朋友這樣子找來的，請他們喝一杯泡沫紅茶就當一天的工作費。」

而《黎明之前》則是鬼片，找來當時的當紅女星蔡琴、范瑞君和王柏森主演，魏德聖表示，當時就抱著「問一下，被打槍就打槍」的心態，沒想到都答應，「蔡姐和王柏森都是在楊德昌工作室熟悉的人，跟他們比較親近一點」。魏德聖難忘片中蔡琴一場在火車車廂中一鏡到底宣洩情緒的戲，「真的很緊張，很擔心底片不夠，一直再三確認」，被問還會再拍鬼片嗎？他表示不會，「我想挑戰兒童片，將來人老了會變得很囉唆，囉唆的人最好是拍兒童片」，不怕兒童不好拍？他笑說要當作對自己的挑戰。

魏德聖給想拍片的年輕人建議：「剛開始拍片的話可以多方嘗試。」至於疫情三級警戒繼續延長，他坦言第一週關在家裡會慌恐，不知道要幹嘛，「後來就漸漸習慣，利用時間繼續修改《臺灣三部曲》分鏡和腳本，思考和整理接下來要拍片的工作安排」。