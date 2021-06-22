基隆市今天新增2例本土確診個案，皆為安泰護理之家，第4次定期採檢確診，累計284例，此外，市長林右昌宣布明日起，開放孕婦到指定合約醫院接種疫苗，「一人打、二人補」。

林右昌公布確診個案，案14215、14222皆為安泰護理之家住民，因日前室友確診被列為紅區高風險對象，衛生單位預防性移至基隆衛生福利部基隆醫院收治，目前沒有傳染風險，先前3次採檢皆為陰性，第4次轉陽，2人皆無症狀；安泰護理之家迄今累計19人染疫，包括住民15人、護理人員4人。

會中林右昌宣布好消息，6月23日起2類別優先施打疫苗，包括孕婦及5月9日前接種第一劑人員開放施打第二劑，林右昌說，孕婦經醫生評估後，可以自由選擇要接種AZ或莫德納，至於第二劑一律公費施打，總計約1460人，目前提供5家指定合約醫院預約，分別是長庚醫院、基隆三總、礦工醫院、市立醫院，以及新昆明醫院。

另外，中央今天公布7月起擴大施打疫苗，除了全國一致性考試工作人員、幼兒園與安親班教育人員、各類批發市場第一線工作人員等對象外，也把北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機等，一併納入，對此，林右昌說，很開心中央有聽進市府的建議，把北北基桃視為一個首都生活圈。

林右昌進一步指出，基隆之前嚴格控管傳統市場，所有合法攤商都已編製名冊，未來會針對計程車司機、外送員等對象進行造冊，只要中央疫苗一下來，就會盡速施打。