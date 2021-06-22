台灣疫苗得來不易，但近日頻傳打疫苗後猝死，讓不少符合接種資格的人卻步，導致部分疫苗被浪費，對此，小兒科醫師楊為傑發文分享，韓國設置「殘餘疫苗地圖」，同樣是年長者優先施打，但若長者臨時取消不打，想打的人就可上App預約搶名額。如此一來，既能保障年長者優先打的權益，又不會浪費疫苗，想打的人也有機會打到，一次滿足3種要求真的太天才了，他認為台灣政府也該出手做。

楊為傑昨在臉書發文表示，國中同學目前在韓國工作，透過朋友的分享，他得知韓國有「殘餘疫苗地圖」，類似台灣之前製作的口罩地圖。在韓國的疫苗接種順序與台灣相同，都是年長者優先，難免會有失約的問題，可疫苗開瓶後須在時限內打完，若打不完就只好忍痛丟掉、造成浪費。

韓國設殘餘疫苗地圖，優先保障年長者打疫苗，但若符合資格的長者失約棄打，那這個名額就可以釋出，給任何年滿30歲的人透過App預約。（圖／翻攝自白袍旅人-兒科楊為傑醫師臉書）

楊為傑指出，作為第一線疫苗施打者，他觀察這幾天出現「棄打潮」，符合資格的接種者不想打、想要等待，而有意願想打的人卻被指揮中心排除在門外，許多青壯年朋友詢問「何時才會開放給他們打？」、「如果老人家不打，可以Call他們來打嗎？他可以撿剩下的就好，他不在意。」

楊為傑聽了也只能告知對方，指揮中心對此規定嚴格，他不想找死，因此當然不行。不過，他也認為指揮中心對於疫苗的解決方式，也許可以參考韓國的方法，首先他會優先保障年長者打疫苗，但若符合資格的長者失約棄打，那這個名額就可以釋出，給任何年滿30歲的人透過App預約，每個人可以指定住家附近的五間診所，如果這些診所有釋出疫苗，就會推播到使用者的手機，想打的人就可以預約施打。

楊為傑認為，這個方法真是太天才了，既可以優先保障長輩的接種資格，但也不會因此而浪費疫苗，而有意願施打的青壯年也有機會可以打到疫苗，完全是皆大歡喜的作法，真的太聰明！

楊為傑表示，他很少拜託政府做事情，但這件事他認為必須由政府出手做，如果有朋友認同這個建議，而有管道可以聯繫到唐鳳政委，真的麻煩了。

楊為傑透露，看到某些診所施打量不足，而必須拋棄部分疫苗，他真的感到非常遺憾。而他自己也遇過預約打疫苗的病人失約的問題，臨時打電話說不打，只好緊急去找沒打但符合資格的人，可是這麼臨時找其實並不容易。

楊為傑也建議，App可事先做身分認證，並與跟身分證勾稽，這樣就能知道有沒有打過疫苗，不知道大家覺得韓國的做法怎麼樣呢？畢竟想打的青壯年真得很多，也不想看到得來不易的疫苗被浪費掉，國家既然不斷強調疫苗取得困難、很珍貴，是否也該考慮用盡手段，將疫苗使用最大化？「如果老人家不打，把殘餘的劑量給年輕人用App預約也挺好的，大家覺得呢？」