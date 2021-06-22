國內新冠死亡人數破五百例，至今還未對任何一例死亡個案執行病理解剖，釐清死亡原因，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天坦言，過去SARS時國內透過解剖的方式來更進一步了解疾病死因，這次因病患發病太快，且散播地點太廣，導致無法提前取得家屬同意進行解剖了解病情，只能透過過去的就醫紀錄來推想。

張上淳指出，當年SARS發生時的第一例個案是住在自己服務的醫院，他在病人的同意下進行活體切片，從切片組織中找到病原體，由於當時已經傳廣東還有香港都有類似病人，因此從該切片中得到相當多的治療資訊。

張上淳表示，這次雖然已經知道許多病患的主要死因是新冠肺炎造成，但死亡後除感染外是否還有其他問題，最好還是要有死後的病理切片或病理解剖，透過肉眼直觀方式來了解病理變化，這對直接死因的判斷很有幫助。

張上淳說，這樣做要在病人家屬的同意下才能進行，初期病患死得很突然，因為在不同醫院、不同地方，所以沒辦法事先取得家屬同意來進行解剖，特別是很多都已經火化了，所以現在能看到的都是不完整的資料，很難判斷確切死因，但我們有去蒐集死者過去的就醫紀錄，可透過某種程度猜想真正死亡原因。