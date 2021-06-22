41歲香港女星張柏芝和前夫謝霆鋒育有兩名兒子，離婚6年後秘密生下三寶，生父身份成迷。最近她在社群平台上傳牽手畫面，還大喇喇寫著「幸福時光」4字，引發外界的好奇心，紛紛猜測這個人到底是誰。

張柏芝因參加大陸實境節目《乘風破浪的姐姐2》人氣再創高峰，一舉一動都是外界關注的焦點，她離開謝霆鋒後，一人獨自撫養2子，卻在2018年秘密產子，始終不透露孩子的爸的身分；今年3月張柏芝因在菜市場挺著大肚子買東西，被揣測該不會又懷了第四胎？對此她本人僅說是吃胖的，並穿上露肚運動裝破除懷孕謠言。

除了肚皮動態被關心，張柏芝的感情生活也一直被放大矚目，根據《網易娛樂》報導，她20日在社群網站PO牽手照，畫面中張柏芝穿著短褲和白鞋，另一人穿著條紋襯衫，兩人的手緊緊牽著，疑似甜蜜逛街中，張柏芝還標註「幸福時光」顯然非常喜歡跟此人相處，讓外界好奇到底是誰能把女神逗得那麼開心。

張柏芝放牽手照，高喊「幸福時光」引發外界猜測牽她手的人是誰。（圖／微博）

部分網友發揮鍵盤柯南的精神，從手掌外觀猜測該人應該是與謝霆鋒的大兒子，並不是新男友；另一派網友則認為張柏芝身為單親媽媽，一人帶三個小孩不容易，加上她外型出眾，再談戀愛也是很正常的事情，紛紛獻上祝福，希望女神能早日尋覓到適合的另一半。

歷經離婚的蛻變，張柏芝的感情觀有了新的變化，她近日在節目《讓生活好看》坦言現在變得比較挑，希望能找到真正愛自己的人，不過就算真的找到，也不會輕易公開戀情，「因為以前分享過了，我沒有覺得得到很多祝福，越分享他們就越找一個不祝福你的方法。」