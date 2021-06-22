已故著名電視節目主持人，也就是人稱「陶叔叔」的陶大偉，2012年因肺癌併發多重器官衰竭病逝，享年70歲，兒子陶喆日前（20日）在臉書發文緬懷父親，更透露沒能讓兒子認識爺爺，是心中永遠的遺憾。

6月的第三個星期日，是歐美多數國家的父親節，陶喆表示每年此時心裡都很複雜，即便父親辭世快九年，至今仍是很常想起他，但最遺憾的則是兒子沒有機會認識爺爺，原本前幾年想帶兒子回洛杉磯看爺爺，礙於疫情爆發，一延宕就過了兩年，如今偶爾會開著當年送給父親的銀色保時捷，帶兒子去兜風，每次見到兒子興奮的樣子，似乎知道爺爺是誰，讓他直呼：「血緣關係真的很奇妙。」更強調從兒子身上能看到很多父親的影子，相信他若在世一定會很疼孫子。

在這值得紀念的時刻，陶喆也讓兒子坐上曾經是他坐過的位置，拍張父子合照紀錄這難能可貴的一天，也希望全球疫情能早日結束，到時就能去探望父親的墓園，更不忘祝福所有為家庭和世界付出的偉大爸爸們「父親節快樂」。

對於陶喆難得吐露懷念父親的心聲，也讓網友為之動容，紛紛留言：「好好保存這台車子，它可以成為情感傳承的一個橋樑，數十年後的今天，孩子也會拍著相同的照片來懷念你」、「陶叔叔是許多人童年心目中的偶像，好想念他」、「陶大偉叔叔真的帶給我們小時候好多歡樂喔」。