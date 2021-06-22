宜蘭縣今天（22日）無新增確診個案，已連續8天零確診，確診數93案，縣府將從明天起開放82歲至87歲長者接種，但因前一波88歲以上長者出現緩打潮，接種率42.1％，為加快接種速度，周五起宜蘭縣將開放75歲以上長者施打疫苗。

衛生局長徐迺維表示，88歲以上長者已通知5167人施打，最高是有6成長者施打，後來出現緩打潮降到2成，平均接種率42.1％，明起是82歲至87歲長者開始依身分證字號排定時間施打，先前未接種疫苗的88歲以上長者，之後會再通知施打疫苗。

縣長林姿妙表示，為了加快疫苗施打進度，自6月25日起，新增75歲以上長者為施打對象，協助其盡快獲得疫苗保護；今天下午12個戶政事務所主任，親自將「施打疫苗通知單」送達至各鄉鎮市公所，民眾若有任何疑問，可以跟所屬的12鄉鎮市衛生所聯繫。

林姿妙感謝中央採納縣府的建議，將殯葬人員列入第二類疫苗接種對象，但雙北、基隆、宜蘭是計程車的共同營業區，希望中央將宜蘭的計程車司機納入優先施打疫苗範圍。